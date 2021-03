कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी स्टेनो रिजल्ट 2019 को ग्रुप सी और ग्रुप डी के उम्मीदवारों के लिए घोषित किया गया है जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट, ssc.nic.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। SSC स्टेनो रिजल्ट 2019 के अनुसार, क्रमशः स्टेनोग्राफर ग्रेड ’C’ और ग्रेड ’D’ के पद के लिए स्किल टेस्ट में उपस्थित होने के लिए 1215 और 7792 उम्मीदवारों को सलेक्ट किया गया है। CBT आधारित लिखित परीक्षा 7 फरवरी, 2019 को आयोजित की गई थी।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा में आयोग द्वारा निर्धारित कट-ऑफ अंक और विभिन्न श्रेणियों के तहत योग्य उम्मीदवारों की संख्या की जानकारी के लिए एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य उम्मीदवारों के अंक 23 मार्च, 2021 को वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। आयोग ने बताया कि फाइनल आंसर की का उपयोग मूल्यांकन के लिए किया गया है और 26 मार्च, 2021 से 25 अप्रैल, 2021 तक अपलोड किया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट का लिंक ssc.nic.in है।

How to download: SSC Steno Result 2019

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको रिजल्ट टेब मिलेगा उस पर क्लिक करें।

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। यहां आपको सबसे ऊपर आ रहे STENOGRAPHERS GRADE ‘C’ & ‘D’ EXAMINATION 2019 – LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED IN COMPUTER BASED EXAMINATION FOR SKILL TEST FOR THE POST OF STENOGRAPHERS GRADE ‘C’ (IN ROLL NO ORDER) के सामने आ रहे रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना है।

क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। यही रिजल्ट है। अब आप इसमें अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं।

रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक https://ssc.nic.in/SSCFileServer/PortalManagement/UploadedFiles/QROLL-C_19032021.pdf ये है।

किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट्स को सलेक्ट किया गया है उसका डायरेक्ट लिंक https://ssc.nic.in/SSCFileServer/PortalManagement/UploadedFiles/Writeup_steno2019p1_19032021.pdf है।