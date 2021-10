SSC Steno Group C, D Admit Card 2021: एसएससी ने जारी किए इन कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड, जानिए कहां से कर पाएंगे डाउनलोड

SSC Steno Group C, D Admit Card 2021: स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट (ट्रांसक्रिप्शन) के बाद टाइप किए गए टेक्स्ट का प्रिंट आउट नहीं लिया जाएगा। आयोग परीक्षा के लिए कंप्यूटर और कीबोर्ड और शॉर्टहैंड नोटबुक प्रदान करेगा, किसी भी उम्मीदवार को अपना की बोर्ड लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

SSC Steno Group C, D Admit Card 2021: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, डी भर्ती 2019 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार स्किल टेस्ट के लिए योग्य हैं, वे संबंधित क्षेत्रीय आधिकारिक वेबसाइट से अपने कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने 21 और 22 अक्टूबर 2021 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर स्टेनो ग्रुप सी और डी स्किल टेस्ट आयोजित करने का निर्णय लिया है। उम्मीदवार लॉगिन पेज पर अपने रोल नंबर, नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आसानी के लिए, हमने कॉल लेटर डाउनलोड करने के आसान स्टेप यहां दिए हैं। उम्मीदवार संबंधित आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एसएससी स्टेनो ग्रुप सी एंड डी एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड कर सकते हैं।

कैंडिडेट्स एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले SSC की रीजनल आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘STATUS / DOWNLOAD CALL LETTER FOR STENOGRAPHER (GRADE ‘C’ & ‘D’) EXAMINATION, 2019: SKILL TEST TO BE HELD ON 21/10/2021 AND 22/10/2021′ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।

अब आपके सामने आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए 3 ऑप्शन आ जाएंगे, पहला रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि, दूसरा रोल नंबर और जन्म तिथि, तीसरा नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि। इनमें से कोई भी डिटेल भरकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

जन्मतिथि डालकर सबमिट करने के बाद कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड उनके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा।

अब कैंडिडेट्स अपना SSC Steno Group C & D Admit Card 2021 डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

एग्जाम के लिए जरूरी निर्देश

स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट (ट्रांसक्रिप्शन) के बाद टाइप किए गए टेक्स्ट का प्रिंट आउट नहीं लिया जाएगा।

अंग्रेजी ट्रांसक्रिप्शन (टाइपिंग) के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कीबोर्ड लेआउट विकल्प के रूप में अंग्रेजी (US) को चुनें।

हिंदी ट्रांसक्रिप्शन (टाइपिंग) के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कीबोर्ड लेआउट विकल्प के रूप में हिंदी इनस्क्रिप्ट / हिंदी कृतिदेव / हिंदी रेमिंगटन सीबीआई / हिंदी रेमिंगटन गेल को चुनें।

वीएच उम्मीदवार जो अपना ब्रेल टाइपराइटर लाएंगे, उन्हें अन्य उम्मीदवारों को किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए एक अलग सीट आवंटित की जाएगी।

आयोग परीक्षा के लिए कंप्यूटर और कीबोर्ड और शॉर्टहैंड नोटबुक प्रदान करेगा, किसी भी उम्मीदवार को अपना की बोर्ड लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परीक्षार्थी परीक्षा के लिए अपना स्वयं का पेन/पेंसिल/शार्पनर/इरेजर लाएंगे।

पात्र उम्मीदवारों को प्रतिपूरक समय केवल ट्रांसक्रिप्शन (टाइपिंग) के दौरान मिलेगा, शॉर्टहैंड डिक्टेशन के दौरान कोई प्रतिपूरक समय नहीं मिलेगा।