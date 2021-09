SSC SI Result 2021: इन उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षा में शामिल होने के लिए उचित समय पर सूचित किया जाएगा।

SSC SI Result 2021: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने दिल्ली पुलिस और CAPFs में सब इंस्पेक्टर और CISF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित पेपर 2 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वह आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

आधिकारिक रिजल्ट के अनुसार, मेडिकल परीक्षा के लिए कुल 5108 उम्मीदवारों ने यह परीक्षा सफलतापूर्वक पास की है। जिसमें, पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 4635 और महिला उम्मीदवारों की संख्या 473 है। इन उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षा में शामिल होने के लिए उचित समय पर सूचित किया जाएगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

How to Check SSC SI ASI Result 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘SI in Delhi Police, CAPFs and ASI in CISF Examination, 2019 – Result of Paper -II for qualifying candidates to appear in Medical Examination’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: अब अपना रिजल्ट चेक करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 1564 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, पुरुष सब इंस्पेक्टर के 1433 पद और महिला सब इंस्पेक्टर के 131 पद हैं। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के तहत 35400 रुपए से 112400 रुपए महीने तक का वेतन दिया जाएगा।आयोग द्वारा सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए SSC CPO Paper 2 Exam 26 जुलाई को आयोजित किया गया था। जबकि, इस परीक्षा की आंसर की 6 अगस्त को जारी की गई थी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।

