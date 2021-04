SSC SI ASI Marks 2018: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने CISF 2018 में सब-इंस्पेक्टर, CAPFs और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिए सभी चयनित और गैर चयनित उम्मीदवारों के अंक जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार SSC CPO Marks 2018 को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार इन मार्क्स को SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर मार्क्स लिंक 26 अप्रैल से 15 मई 2021 तक उपलब्ध है।

SSC SI ASI Marks 2018: ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए लिंक ‘Sub-Inspector in Delhi Police, CAPFs and Assistant Sub Inspector in CISF Examination, 2018: Uploading of detailed marks’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब उम्मीदवारों के सामने SSC SI ASI Marks PDF होगी। जिसमें पेज के अंत में एक लिंक दिया होगा।

स्टेप 4: दिए गए लिंक ‘Click here to check the Final Marks of Sub-Inspector in Delhi Police, CAPFs and

Assistant Sub Inspector in CISF Examination, 2018’ पर क्लिक करें।

स्टेप 5: एक नया पेज खुलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जन्म तिथि और ईमेल-आईडी / मोबाइल नंबर दर्ज करें

स्टेप 6: ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें

स्टेप 7: SSC CPO SI 2018 मार्क्स डाउनलोड करें

SSC SI पेपर 1 2018 12 मार्च से 16 मार्च 2019 तक आयोजित किया गया था, और 25 मई 2019 को इसका रिजल्ट घोषित किया गया था। SSC CPO SI पेपर 2 27 सितंबर 2019 को आयोजित किया गया था।

20 अप्रैल 2021 को, SSC ने अंतिम परिणाम जारी किया था जिसमें 2557 उम्मीदवारों का चयन किया गया। कुल में से 258 महिला और 2299 पुरुष उम्मीदवार हैं। सभी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार अब दस्तावेज सत्यापन के लिए भाग लेंगे।