SSC SI & CAPF Admit Card: एसएससी ने जारी किए एसआई भर्ती के एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

SSC SI & CAPF Admit Card: कर्मचारी चयन आयोग सब इंस्पेक्टर और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या एसएससी एसआई और सीएपीएफ एडमिट कार्ड 2020 आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। एसएससी पेपर- II परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अब सेंट्रल रीजन के लिए उपलब्ध है। परीक्षा 8 नवंबर, 2021 को उचित COVID-19 दिशानिर्देशों के साथ आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार ssc-cr.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ में एसआई के लिए एडमिट कार्ड 26 अक्टूबर, 2021 को आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि पेपर- II परीक्षा दो घंटे की अवधि के लिए आयोजित की जाएगी। पेपर- II 200 नंबर के लिए आयोजित किया जाएगा। एडमिट कार्ड और अन्य डिटेल्स डाउनलोड करने के स्टेप यहां दिए गए हैं।

SSC SI और CAPF पेपर- II परीक्षा में अंग्रेजी भाषा और समझ के सवाल शामिल होंगे। परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होगी और यह एमसीक्यू आधारित होगी। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नंबर काटे जाएंगे।

How to download SSC SI & CAPF Admit Card 2020

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc-cr.org पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको “STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR SUB-INSPECTOR IN DELHI POLICE AND CENTRAL ARMED POLICE FORCES EXAMINATION, 2020 (PAPER-II) TO BE HELD ON 08/11/2021” का लिंक मिलेगा। उसपर क्लिक करें।

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। यहां मांगी गईं जरूरी डिटेल्स डालकर सबमिट कर दें। सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा।

अब आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।