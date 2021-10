SSC Result 2021: आयोग ने जारी किया सीएचएसएल एग्जाम का रिजल्ट, इन स्टेप से करें चेक

SSC CHSL Result 2021: CHSL Tier- I परीक्षा 12 अप्रैल, 2021 से 19 अप्रैल, 2021 और 4 अगस्त, 2021 से 12 अगस्त, 2021 (12 दिन) तक देश भर के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की गई थी।

SSC CHSL Result 2020: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 27 अक्टूबर को संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (CHSL) परीक्षा 2020 टियर -1 के परिणाम घोषित किए। CHSL Tier- I परीक्षा 12 अप्रैल, 2021 से 19 अप्रैल, 2021 और 4 अगस्त, 2021 से 12 अगस्त, 2021 (12 दिन) तक देश भर के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की गई थी।

CHSL Tier-II परीक्षा 2020 9 जनवरी, 2022 (संभावित) के लिए निर्धारित है। टियर II परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र एसएससी की क्षेत्रीय वेबसाइटों पर नियत समय पर अपलोड किए जाएंगे।

SSC CHSL Tier 1 result: ऐसे कर पाएंगे चेक

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये लिंक Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination (CHSLE), 2020 – Declaration of Result of Tier-I for appearing in Tier-II पर क्लिक करें।

स्टेप 3: उम्मीदवारों के सामने पीडीएफ होगी।

उम्मीदवार, जो अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असमर्थ हैं, वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उम्मीदवारों पर है।

वहीं स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने लोअर डिवीजनल क्लर्क (LDC), जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA), पोस्टल असिस्टेंट / सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर भर्ती के लिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2019 के स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। सभी उम्मीदवार आयोग की रीजनल वेबसाइट के माध्यम से SSC CHSL Skill Test Admit Card 2021 डाउनलोड कर सकते हैं।