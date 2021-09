SSC Result 2021: आयोग ने जारी किया इस परीक्षा का रिजल्ट, इतने उम्मीदवारों ने प्राप्त की सफलता

SSC Result 2021: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सीएपीएफ (CAPF) भर्ती 2020 के लिए आयोजित फिजिकल एंड्यूरेंस टेस्ट (PET) / फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार SSC CPO SI PET PST के लिए उपस्थित हुए थे, वह अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in के माध्यम से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

आधिकारिक रिजल्ट के अनुसार, फिजिकल एंड्यूरेंस टेस्ट / फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए कुल 28277 उम्मीदवारों को उपस्थित होना था। जिसमें से केवल 11164 उम्मीदवार ही टेस्ट के लिए उपस्थित हुए थे, जबकि 17063 उम्मीदवार टेस्ट के लिए अनुपस्थित थे। केवल 5572 उम्मीदवारों ने ही पेपर 2 के लिए सफलता प्राप्त की है। जिसमें से महिला उम्मीदवारों की संख्या 478 और पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 5094 है। अब अगले चरण की परीक्षा 8 नवंबर 2021 को आयोजित की जाएगी और इसका एडमिट कार्ड भी तय समय में अपलोड कर दिया जाएगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

IBPS Admit Card: आईबीपीएस ने जारी किए इन कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

How to download SSC CPO SI PET / PST Result 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Result’ टैब पर क्लिक करें और ‌फिर अगले पेज पर ‘CAPF’ टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: ‌ फिर यहां ‘Sub – Inspector in Delhi Police and CAPFs Examination, 2020 – List of candidates qualified in PET / PST for appearing in Paper -II’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: फिर आपके सामने एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 5: अब आप SSC CPO SI PET / PST Result 2021 डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

बता दें कि आयोग द्वारा पेपर -1 का रिजल्ट 26 फरवरी 2021 और 30 मार्च 2021 को जारी किया गया था। जिसके अनुसार कुल 28227 उम्मीदवार फिजिकल एंड्यूरेंस टेस्ट / फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए सफल हुए थे। जिसमें, महिला उम्मीदवारों की संख्या 2242 और पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 25985 थी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार अधिकारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं।

PTET Result 2021: राजस्थान पीटेट का रिजल्ट, ये रहा चेक करने का तरीका और लिंक