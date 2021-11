SSC Result 2019: जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, इतने उम्मीदवारों को मिली सफलता

SSC Result 2019: आयोग द्वारा दूसरा पेपर देशभर के विभिन्न केंद्रों पर 21 मार्च 2021 को आयोजित किया गया था।

SSC Result 2019: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कांटेक्ट्स) पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वह अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

आयोग ने जूनियर इंजीनियर पद के लिए पहले पेपर का रिजल्ट 1 मार्च 2021 को जारी किया था। जारी रिजल्ट के अनुसार, 5681 उम्मीदवारों को दूसरे पेपर के लिए सफल घोषित किया गया था। जिसके बाद आयोग द्वारा दूसरा पेपर देशभर के विभिन्न केंद्रों पर 21 मार्च 2021 को आयोजित किया गया था। आधिकारिक सूचना के अनुसार, सिविल इंजीनियरिंग परीक्षा में 2532 और मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परीक्षा में 358 उम्मीदवार सहित कुल 2890 लोगों ने इस पेपर में सफलता हासिल की है। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download SSC Junior Engineer Paper II Result 2019

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे ‘Junior Engineer (Civil, Mechanical, Electrical and Quantity Surveying & Contracts) Examination, 2019 – Declaration of result of Paper-II for shortlisting of Candidates to appear in Document Verification’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद आपके सामने एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 4: अब आप SSC JE 2019 Paper 2 Result डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे पेपर में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आयोग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिसंबर 2021 में आयोजित किए जाने की संभावना है। इसके लिए सभी उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करें।