SSC CGL Recruitment 2019, Tier-2 Admit Card 2020 and Status Check: कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission, SSC) सेंट्रल रीजन और अन्य रीजन ने संयुक्त स्नातक स्तरीय (Combined Graduate Level, CGL 2019) के लिए पेपर-2 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने 02 से 11 मार्च 2020 को आयोजित हुई एसएससी सीजीएल पेपर -1 की परीक्षा पास की थी वे अब एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.ssc-cr.org या ssc.nic.in या रीजनल वेबसाइट्स पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

दरअसल, SSC CGL Tier-1 के रिजल्ट जुलाई 2020 में घोषित किए गए थे, जिसमें कुल 1,53,621 उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की थी। जिन लोगों ने परीक्षा में क्वालीफाई किया था उनके टियर 2 कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण 14 से 17 अक्टूबर, 2020 तक आयोजित किया जाना था। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से टियर-2 की परीक्षा तारीख को बदला गया है। एसएससी द्वारा हाल ही में जारी संशोधित कैलेंडर के मुताबिक टियर-2 की परीक्षा अब 15 से 18 नवंबर 2020 को आयोजित की जाएंगी। टियर-2 में क्वालीफाई होने वाले उम्मीदवारों की टियर-3 की परीक्षा 22 नवंबर को आयोजित हो सकती है। ताजा जानकारी के लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें।

Online SSC CGL Tier-2 Admit Card 2020: जानिए कैसे करें डाउनलोड

चरण 1: एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc-cr.org पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, ‘Candidates Alert’ सेक्शन में जाएं।

चरण 3: यहां, ‘STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR COMBINED GRADUATE LEVEL(TIER-II) 2019 TO BE HELD FROM 15/11/2020 TO 18/11/2020’ लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4: अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ‘TO CHECK STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD’ पर क्लिक करें।

चरण 5: अब अगर आप यूपी और बिहार में अपना परीक्षा केंद्र चुन चुके हैं तो प्रोसीड बटन पर क्लिक करें।

चरण 6: नया पेज खुल जाएगा, जहां मांगी गई जरूरी डिटेल भरकर सर्च बटन पर क्लिक करें।

चरण 7: आपके सामने एडमिट कार्ड खुल जाएगा।

चरण 8: इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रखें।

बता दें कि, इस चल रहे भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 8,582 रिक्त पद भरे जाएंगे। प्रमुख रिक्तियां केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड (CBIC) के पास हैं, जिनकी संख्या 2,159 है। जो अभ्यर्थी टियर 2 परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, वे टियर 3 के लिए उपस्थित होंगे जो कि पेन और पेपर मोड में आयोजित किया जाएगा। आवेदकों को सलाह दी गई है कि, कृपया अपने एडमिट कार्ड को बार-बार डाउनलोड न करें। डुप्लीकेट एडमिट कार्ड के मल्टीप्ले डाउनलोड के आधार पर, SSC आपको भविष्य में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले ब्लॉक कर सकता है।

