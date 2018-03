SSC Recruitment 2018: दिल्ली पुलिस, CAPFs, CISF में SI-ASI पदों पर नियुक्ति, जानिए पूरा ब्योरा

SSC Recruitment 2018: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने दिल्ली पुलिस, CAPFs में सब-इंस्पेक्टर (SI) और CISF में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। नियुक्ति लिखित परीक्षा के तहत होगी। कुल 1223 पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2018 है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इनके बारे में। दिल्ली पुलिस में पुरुष सब-इंस्पेक्टर के 97 और महिला सब-इंस्पेक्टर के 53 पदों पर भर्ती होनी है। CAPFs में SI (GD) में नियुक्तियां इस प्रकार होंगी: CRPF- 274 पद; BSF- 508 पद; ITBP – 85 पद; SSB- 206 पद। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से ग्रैजुएट होना अनिवार्य है। आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। 20 से 25 वर्ष की उम्र के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, SC/ ST श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा नियम से 5 वर्ष और OBC-NCL श्रेणी के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की रियायत मिलेगी।

उम्मीदवारों का चयन कम्प्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा पेपर I, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (माप-तौल) / फिजिकल एंड्यूरेंस टेस्ट (PET) पेपर II और विस्तृत मेडिकल परीक्षा (DME) के तहत होगा। आवेदन करने के लिए जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों को 100 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। यह आप नेट बैंकिंग/ क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड के जरिए दे सकते हैं। वहीं, महिला और SC, ST और Ex-Servicemen उम्मीदवारों को एप्लिकेशन फीस से छूट मिली है। विभिन्न श्रेणियों के चयनित उम्मीदवारों को वेतन पे-स्केल लेवल 6 (35400-112400 रुपये) और लेवल 5 (29200-92300 रुपए) के आधार पर मिलेगा। चलिए अब जानते हैं आवेदन करने का तरीका।

ऐसे अप्लाई करें

-लॉगइन करें वेबसाइट ssc.nic.in पर

-होम पेज पर ‘Recruitment of Sub-Inspector in Delhi Police , CAPFs And Assistant Sub-Inspectors in CISF Examination, 2018’ पर क्लिक करें

-महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें

-अब www.ssconline.nic.in पर जाएं

-नई विंडो में ‘Sub-Inspector in Delhi Police, CAPFs and Assistant Sub-Inspectors in CISF Examination, 2018’ के ‘Click Here’ ऑप्शन सिलेक्ट करें

-अगर रजिस्टर्ड यूजर हैं तो लॉगइन कर एप्लिकेशन प्रॉसेस फॉलो करें

-रजिस्टर्ड यूजर नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर आवेदन करें

