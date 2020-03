SSC final answer key 2020: ssc.nic.in पर जारी हुई Phase 7 सीबीटी फाइनल उत्तर-कुंजी, ये है डाउनलोड करने का Direct link

SSC Phase 7 CBT final answer key 2020: कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission, SSC) ने फेज-7 CBT भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद, आंसर-की भी जारी कर दी है। SSC उत्तर कुंजी मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, और ग्रेजुएट और लेवल के उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक पोर्टल पर आज जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे ssc.nic.in पर अंतिम उत्तर कुंजी ऑनलाइन देख सकते हैं या इस डायरेक्ट लिंक https://ssc.digialm.com/EForms/configuredHtml/2207/62143/login.html पर भी विजिट कर सकते हैं। आयोग ने, इससे पहले, 18 फरवरी, 2020 को चरण 7 की चयन पोस्ट परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम घोषित किया था। साथ ही, फरवरी में आयोग ने अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों की सूची भी जारी की थी।

एसएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा कि, ‘परीक्षा प्रणाली और उम्मीदवारों के हित में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, आयोग ने आयोग की वेबसाइट पर प्रश्न पत्र के साथ फाइनल आंसर-की भी अपलोड कर दी है।’ उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक की मदद से अंतिम उत्तर कुंजी के साथ संबंधित प्रश्न पत्रों का प्रिंटआउट ले सकते हैं। SSC उत्तर कुंजी डाउनलोड करने की यह सुविधा उम्मीदवारों के लिए एक महीने की अवधि के लिए उपलब्ध होगी यानी 6 मार्च से 5 अप्रैल 2020 आसंर-की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।

जानिए कैसे डाउनलोड करें एसएससी फेज-7 भर्ती परीक्षा की फाइनल आंसर-की, ये है तरीका

चरण 1. फाइनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

चरण 2. होमपेज पर, ‘Phase-VII/2019 Selection Post Examinations (i.e. Matriculation, Higher Secondary and Graduate & above Level) – uploading of Final Answer Keys alongwith Question Paper(s)’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3. पीडीएफ फॉर्मेट में एक नोटिफिकेशन डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देगी।

चरण 4. नोटिफिकेशन पेज के आखिर में दिए, ‘Final Answer Keys – Phase-VII/2019 Selection Post Examinations(i.e. Matriculation, Higher Secondary and Graduate & above Level)’ के लिंक पर क्लिक करें। आप यहां से नए पेज पर पहुंच जाएंगे।

चरण 5. अब यूजर आईजी और पासवर्ड दर्ज करके लॉग-इन करें।

चरण 6. प्रश्नॉ-पत्र के साथ फाइनल उत्तर कुंजी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देगी।

चरण 7. अंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भों के लिए उसका प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें।

