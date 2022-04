SSC MTS Paper 2 Admit Card 2022: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी टास्किंग स्टाफ (2020) पेपर 2 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट sscnwr.org पर जारी किया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी परीक्षा प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षा का आयोजन 8 मई 2022 को निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेपर 2 की परीक्षा में कुल 44680 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को एक आधिकारिक फोटो युक्त पहचना पत्र और दो पासपोर्ट साइज को फोटो लेकर जानें होंगे। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

वहीं कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार के 7301 पदों के लिए पेपर I (सीबीई) परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी है। परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई 2022 से 22 जुलाई 2022 तक किया जाएगा। परीक्षा सीबीटी मोड में होगी।

SSC MTS Paper 2 Admit Card 2022 How to Download: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट sscnwr.org पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR MULTI TASKING (NON-TECHNICAL) STAFF EXAMINATION 2020 (PAPER-II) TO BE HELD ON 08/05/2022के लिंक पर क्लिक करें।

3.अपना पंजीकरण नंबर आदि मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें।

4.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

5.अब चेक करें और डाउनलोड करें।