SSC MTS, Havaldar Admit Card 2022: कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट sscwr.net के जरिए परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई 2022 से 26 जुलाई 2022 तक किया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी एडमिट कार्ड केवल पश्चिमी क्षेत्र के लिए जारी किया गया है। अन्य क्षेत्रों के लिए अभी प्रवेश पत्र नहीं जारी किया गया है। पेपर 1 परीक्षा का आयोजन सीबीटी मोड में किया जाएगा।

इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 7301 रिक्त पदों को भरा जाना है, जिसमें एमटीएस के 3698 पदों और हवलदार के 3603 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 22 मार्च 2022 से शुरू होकर 30 अप्रैल 2022 तक चली थी।

इन पदों पर आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा। परीक्षा दो चरणों में होगी। पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में सफल अभ्यर्थी पेपर 2 के लिए योग्य होंगे।अधिकत उम्र की सीमा में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी को तीन वर्ष और एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट भी दी गई है।

आवेदन फीस में एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थी को छूट दी गई थी, जबकि सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 100 रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया था।

SSC MTS Havaldar Admit Card 2022 Released How to Download: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट sscwr.net पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR MULTI TASKING (NON-TECHNICAL) STAFF, AND HAVALDAR (CBIC & CBN) EXAMINATION, 2021 TO BE HELD FROM 05/07/2022 TO 26/07/2022 के लिंक पर क्लिक करें।

3.अब CLICK HERE TO CHECK STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD के लिंक पर क्लिक करें।

4.पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि दर्ज कर सबमिट करें।

5.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

6.अब चेक करें और डाउनलोड करें।