SSC MTS Admit Card 2021: आयोग ने जारी किए एमटीएस एग्जाम के एडमिट कार्ड, 5 अक्टूबर से होगी परीक्षा

SSC MTS Admit Card 2021: उम्मीदवार अपनी पंजीकरण आईडी, रोल नंबर / नाम और जन्म तिथि का उपयोग करने के लिएप्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC MTS Admit Card 2021: कर्मचारी चयन आयोग, मध्य क्षेत्र (CR) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट – ssc-cr.org पर SSC MTS Admit Card 2021 अपलोड कर दिया है। SSC MTS पेपर 1 परीक्षा 05 अक्टूबर से 02 नवंबर 2021 तक आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने SC MTS Recruitment 2021 के लिए आवेदन किया है और जिनका आवेदन स्वीकार किया गया है, वे SSC MTS Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवार अपनी पंजीकरण आईडी, रोल नंबर / नाम और जन्म तिथि का उपयोग कर के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा में सामान्य अंग्रेजी, सामान्य बुद्धि और तर्क, संख्यात्मक योग्यता और सामान्य जागरूकता पर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। प्रत्येक सेक्शन में 25 प्रश्न होंगे। यह परीक्षा 100 अंकों की होगी और प्रत्येक सेक्शन में 25 अंक होते हैं। इस एग्जाम में कैंडिडेट्स को 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा।

SSC CR MTS Admit Card 2021: ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार एसएससी मध्य क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – http://www.sscer.org पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये लिंक ‘STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR MULTI TASKING (NON-TECHNICAL) STAFF EXAMINATION 2020 TO BE HELD FROM 05/10/2021 TO 02/11/2021’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: वेबसाइट पर दिए गये निर्देश को पढ़ें और ‘CLICK HERE TO CHECK STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD’ पर क्लिक करें।

स्टेप 4: उम्मीदवार अब प्रोसीड बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: अब उम्मीदवारों के सामने एक नया पेज खुलेगा उम्मीदवार मांगी गई जानकारी को दर्ज करें।

स्टेप 6: मांगी गई जानकारी दर्ज करने के बाद सर्च का बटन दबाएं।

स्टेप 7: उम्मीदवारों के सामने SSC MTS Admit Card 2020 होगा। इसे डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंट आउट ले लें।

यदि उम्मीदवार के फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि दर्ज नहीं है, तो उम्मीदवार के पास उसकी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में लाए गए मूल फोटो पहचान पत्र / प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि प्रवेश प्रमाण पत्र से मेल नहीं खाती है तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

