SSC JHT Admit Card 2019: एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एडमिट कार्ड जारी, ssc.nic.in से करें डाउनलोड

SSC JHT Admit Card 2019: कर्मचारी चयन आयोग जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर टियर -1 एडमिट कार्ड पूर्वी, उत्तर पूर्वी, पश्चिमी, कर्नाटक केरल, मध्य प्रदेश, मध्य, दक्षिणी, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे एसएससी की क्षेत्रीय आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। SSC JHT (टियर -1) के लिए ऑनलाइन भर्ती परीक्षा 26 नवंबर, 2019 को आयोजित की जाने वाली है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड की एक कॉपी संबंधित परीक्षा केंद्र में ले जाएं नहीं तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी।

ऐसे करें डाउनलोड: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं। होमपेज के टॉप पर ही एडमिट कार्ड का सेक्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। नए पेज पर आपको अलग अलग रीजन के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक दिखाई देगा। वहां आपको अपने रीजन का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट सिलेक्ट करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके रीजन की वेबसाइट खुल जाएगी।

वेबसाइट के होमपेज पर ‘Status / Download Admit Card For Junior Hindi Translator, Junior Translator, Senior Hindi Translator And Hindi Pradhyapak Examination (Tier-I), 2019 To Be Held On 26/11/2019’ लिंक दिखाई देगा। उसपर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। वहां कैंडिडेट्स को अपनी डिटेल्स डालकर सबमिट कर देना है। अब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App