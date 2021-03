SSC JE admit card 2021: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी संबंधित क्षेत्रीय आधिकारिक वेबसाइट पर सेंट्रल, मध्य प्रदेश और वेस्टर्न रीजन के लिए SSC JE भर्ती परीक्षा 2021 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे अपने हॉल टिकट ssc-cr.org, sscmpr.org और sscwr.net पर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग 22 मार्च से 24 मार्च 2021 तक एसएससी जेई पेपर 1 परीक्षा आयोजित करेगा।

उम्मीदवारों को अपने एसएससी जेई पेपर-1 में, हाल ही की 2 पासपोर्ट साइज फोटो और एक ऑरिजनल वेलिड फोटो-आईडी सर्टिफिकेट के साथ जन्म तिथि के साथ एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट कॉपी लानी होगी। पेपर-1 में 200 ऑबजेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। इनमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 प्रश्न, सामान्य जागरूकता के 50 प्रश्न और जनरल इंजीनियरिंग (सिविल एंड स्ट्रक्चरल / इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल) के 100 प्रश्न होंगे। हर एक सवाल 1 नंबर का होगा। पेपर पूरा करने के लिए कुल 2 घंटे का समय मिलेगा। ध्यान रहे, पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जिसके लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे।

How to download SSC JE admit card 2021

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स ssc-cr.org, sscmpr.org, और sscwr.net में से अपने संबंधित क्षेत्र की वेबसाइट पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको “STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR JUNIOR ENGINEER (CIVIL, MECHANICAL,ELECTRICAL, QUANTITY SURVEYING & CONTRACT) EXAMINATION, 2020 TO BE HELD FROM 22/03/2021 TO 24/03/2021” का लिंक मिलेगा। उसपर क्लिक करें।

क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। अब इस नए पेज पर आपको वहां मांगी गईं जरूरी डिटेल्स डालकर सबमिट करना होगा।

सबमिट करते ही आपका SSC JE admit card 2021 आपके सामने डिस्पेले पर होगा।

अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।