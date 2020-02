SSC JHT Result/Paper-2 Admit Card 2020: पेपर-1 मार्क्स और पेपर-2 एडमिट कार्ड ssc.nic.in पर जारी, परीक्षा 16 फरवरी को

SSC JHT Result/Paper-2 Admit Card 2020: कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) ने (Junior Hindi Translator, JHT) जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक भर्ती के पेपर -1 का परिणाम घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट https://ssc.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नतीजे चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा, जिससे आप अपने व्यक्तिगत अंकों की जांच कर सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर 07 फरवरी 2020 से 06 मार्च 2020 तक ही अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही, आयोग ने पेपर-2 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। पेपर-2 की परीक्षा 16 फरवरी 2020 को आयोजित की जाएगी।

ऐसे चेक करें SSC JHT 2019 मार्क्स

चरण 1: SSC JHT पेपर-1 के परिणाम चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://ssc.nic.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर ‘RESULT’ सेक्शन पर क्लिक करें

चरण 3: आप यहां नए पेज पर पहुंच जाएंगे, रिजल्ट सेक्शन में JHT पर क्लिक करना होगा।

चरण 4: इस पेज पर, ‘Uploading of marks of Paper-I of Junior Hindi Translator, Junior Translator, Senior Hindi Translator and Hindi Pradhyapak Examination, 2019’ के सामने रिजल्ट का लिंक खुल जाएगा।

चरण 5: परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट में खुलेगा, उम्मीदवार इसे डाउलोड करके एक प्रिंट आउट कॉपी भविष्य के लिए अपने पास रख सकते हैं।

बता दें कि, SSC JHT पेपर-1 की परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर 26 नवंबर 2019 को आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 12,359 उम्मीदवार शामिल हुए थे। कर्मचारी चयन आयोग सभी क्षेत्र सीआर, एनआर, एमपीआर और अन्य क्षेत्र में परीक्षा आयोजित करता है। पेपर-1 में क्वॉलिफाई होने वाले उम्मीदवार अब पेपर-2 में शामिल होंगे। पेपर-2 की परीक्षा 16 फरवरी 2020 को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पेपर-2, 200 अंकों का ट्रांसलेशन और निबंध का होगा, जिसे पूरा करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा।

