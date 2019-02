SSC Stenographer Result 2019: इस दिन जारी होंगे Group C and D स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के नतीजे, ऐसे चेक करें

SSC Group C and D Stenographer Result 2018-2019: Staff Selection Commission (SSC) की Stenographer Grade ‘C’ and ‘D’ भर्ती परीक्षा 5 से 9 फरवरी 2019 के बीच हुई थी। परीक्षा के नतीजे 15 अप्रैल 2019 को जारी कर दिए जाएंगे। SSC Stenographer Grade ‘C’ and ‘D’ Exam Results अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी करेगा। उम्मीदवार अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। बता दें SSC Stenographer Grade ‘C’ and ‘D’ Exam देशभर के 107 शहरों में 208 सेंटर्स पर आयोजित कराया गया था। परीक्षा के लिए 4.36 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। चलिए जानते हैं नतीजे चेक करने का तरीका।

सबसे पहले बताई गई वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज से SSC Stenographer Grade ‘C’ and ‘D’ Exam Results लिंक सिलेक्ट करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स सबमिट करनी होंगी। डिटेल्स सबमिट करते ही नतीजे खुल जाएंगे। आप चाहें तो रिजल्ट फाइल डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें। परीक्षा के लिए 4,36,910 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 1,85,357 (42.43%) ही परीक्षा में शामिल हुए थे। बता दें SSC ने 11 फरवरी को SSC GD constable भर्ती की परीक्षा भी आयोजित कराई थी। SSC GD की परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी।

