SSC GD Constable Revised Result 2018-19 declared for PST/PET for CAPFs, NIA, SSF and Rifleman (GD): कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission, SSC) ने गुरुवार (12 सितंबर 2019) को कांस्टेबल (GD) भर्ती परीक्षा मार्च 2019 के रिवाइज्ड रिजल्ट जारी कर दिए हैं। जो इस परीक्षा में पास हुए हैं उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)/ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस परीक्षा में कुल 5,35,169 आवेदकों ने बाजी मारी है, जिसमें 68 हजार 781 महिला उम्मीदवार और 4 लाख 65 हजार 632 पुरुष उम्मीद पीएसटी/पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। हालांकि पहले जारी किए परिणामों में कुल 5,34,052 (महिला- 68420 और पुरुष- 465632) उम्मीदवार पास हुए थे। एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ww.ssc.nic.in पर जारी किए गए हैं।

महिला उम्मीदवारों के परिणाम में फेरबदल: PET/ PST जनरल एरिया में, कुल 426 महिला उम्मीदवार पास हुई हैं। जो पिछले परिणामों में क्वालीफाई नहीं कर पाई थीं। इसी तरह बॉर्डर एरिया के लिए कुल 151 और नक्सल एरिया के लिए कुल 116 महिला उम्मीदवार पास हुई हैं। वहीं, लिस्ट 8 के आधार पर पिछले परिणामों में पास होने वाली कुल 334 महिला उम्मीदवार रिवाइज्ड रिजल्ट में फेल घोषित की गई हैं।

पुरुष उम्मीदवारों के परिणाम में फेरबदल: PET/ PST जनरल एरिया में, कुल 1750 पुरष उम्मीदवार पास हुई हैं। जो पिछले परिणामों में क्वालीफाई नहीं कर पाई थीं। इसी तरह बॉर्डर एरिया के लिए कुल 444 पुरष और नक्सल एरिया के लिए कुल 837 पुरुष उम्मीदवार पास हुई हैं। वहीं, लिस्ट 9 के आधार पर पिछले परिणामों में पास होने वाले कुल 2275 पुरुष उम्मीदवार रिवाइज्ड रिजल्ट में फेल घोषित की गई हैं।

