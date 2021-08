SSC GD Constable Recruitment: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने कॉन्स्टेबल के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए रैंक कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार SSC GD Constable Exam 2018 में उपस्थित हुए थे, वह अब अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर उपलब्ध डैश बोर्ड पर रैंक चेक कर सकते हैं।

आयोग ने SSC GD Constable Exam 2018 का परिणाम 21 जनवरी और 28 जनवरी 2021 को जारी कर दिया था। अब आयोग ने चयनित उम्मीदवारों की रैंक अपलोड करने का निर्णय लिया है। SSC GD Constable 2018 के परिणाम के अनुसार, नियुक्ति के लिए कुल 1,02,889 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी। इसमें से 11751 महिला उम्मीदवार और 91138 पुरुष उम्मीदवार थे।

How to download SSC GD Constable 2018 Rank Card

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Uploading of Ranks of Constable (GD) in CAPFs, NIA & Rifleman (GD) in Assam Rifles, 2018’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 4: नोटिस पढ़ने के बाद, उम्मीदवार SSC GD 2018 Rank Card चेक करने के लिए होम पेज पर दिए गए लॉगिन पर जाएं।

स्टेप 5: यहां अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6: अब आप अपना रैंक चेक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं।

बता दें कि साल 2021 के लिए स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) द्वारा कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन (जनरल ड्यूटी) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। उम्मीदवार SSC GD Constable Recruitment 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in या उमंग ऐप पर 31 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।