SSC GD Constable Recruitment 2021: आयोग ने इन उम्मीदवारों के लिए जारी किया एप्लीकेशन स्टेटस, ऐसे कर सकते हैं चेक

SSC GD Constable Recruitment 2021: यह भर्ती परीक्षा 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2021 तक आयोजित की जाएगी।

SSC GD Constable Recruitment 2021: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC), सेंट्रल रीजन (CR) ने SSC GD Constable Exam 2021 के लिए आवेदन स्टेटस चेक करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने SSC GD Constable Recruitment 2021 के लिए आवेदन किया था, वह अब आधिकारिक वेबसाइट ssc-cr.org पर चेक कर सकते हैं कि उनका आवेदन स्वीकार किया गया है या नहीं।

नोटिफिकेशन के अनुसार, यह भर्ती परीक्षा 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2021 तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड भी जल्द जारी किया जाएगा। सभी उम्मीदवार एडमिट कार्ड अपलोड होने के बाद कर्मचारी चयन आयोग की रीजनल वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे।

इस साल SSC GD Constable Recruitment के माध्यम से सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), सचिवालय सुरक्षा बल (SSF) और असम राइफल्स में कुल 25271 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से 17 जुलाई से 31 अगस्त 2021 तक आवेदन मांगे गए थे। सभी उम्मीदवार अब अपना आवेदन स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से चेक कर सकते हैं।

How to check SSC GD Constable Application Status

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc-cr.org पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे ‘Status For Constable (GD) in Central Armed Police Forces (CAPFs), NIA, SSF, and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2021’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां नीचे दिए गए ‘Proceed Now’ के टैब पर क्लिक कर दें।

स्टेप 4: इसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी, जन्मतिथि, माता – पिता का नाम सहित अन्य आवश्यक जानकारी भरें और सर्च बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: अब आप SSC GD Application Status चेक कर सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इस लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 अंकों के 100 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे और इसके लिए उम्मीदवारों को 90 मिनट का समय मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।