SSC GD Admit card 2022: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जीडी कांस्टेबल पीएसटी / पीईटी का एडमिट कार्ड कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें कि शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) / शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) का आयोजन 18 मई 2022 से 9 जून 2022 तक किया जाएगा। सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ, और राइफलमैन (जीडी) में कांस्टेबल (जीडी) में पीएसटी / पीईटी का आयोजन किया जाएगा।

बिना एडमिट कार्ड के पीएसी और पीईटी परीक्षा की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं।

बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 25271 रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिसमें 2847 पद पुरुष और 22424 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं।

सीबीटी परीक्षा का आयोजन पूरे देश में 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2021 तक किया गया था और परिणाम 25 मार्च 2022 को घोषित किया गया था।

SSC GD Constable Admit card 2022 How to Download: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए new gif Image IMPORTANT NOTICE: Conduct of PST/PET in r/o Constable (GD) in CAPFs, NIA, SSF, and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2021 for shortlisted candidates के लिंक पर क्लिक करें।

3.यहां दिए गए एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें।

4.अब मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें।

5.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

6.अब चेक करें और डाउनलोड करें।