SSC GD Constable Final Answer Key 2019: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जीडी (General Duty) कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 की फाइनल उत्तर-कुंजी जारी कर दी गई है। बोर्ड ने आंसर-की के साथ-साथ प्रश्न-पत्र भी जारी किए हैं। जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दे चुके आवेदक अब एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.nic.in पर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। आसंर-की डाउनलोड करने का लिंक 10 जुलाई से 9 अगस्त तक एक्टिव रहेगा। एसएससी द्वारा जारी किए गए नोटिस के मुताबिक,”परीक्षा प्रणाली और उम्मीदवारों के हित में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी 10-07-2019 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया है।” यह फाइनल आसंर-की असम राइफल्स में CAPF, NIA, SSF और राइफलमैन (GD) के जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की भर्ती के लिए जारी की गई हैं। आइए जानते हैं कैसे डाउनलोड करें आंसर-की।

यहां से डाउनलोड करें आंसर-की: उत्तर-कुंजी चेक करने के लिए सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.nic.in पर जाएं। होम पेज पर ‘Constable (GD) in CAPFs, NIA, SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2018 – Uploading of Final Answer Keys along with Question Paper(s)’ के लिंक पर क्लिक करें। यहां क्लिक करने के बाद नए टैब पर पीडीएफ फाइल खुल जाएगी, जहां फाइनल आंसर-की डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। आंसर-की चेक करने के लिए लिए एडमिशन सर्टिफिकेट पर मिला यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

बता दें कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के परिणाम 20 जून 2019 को जारी कर दिए गए थे। इस परीक्षा में 5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार पास हुए थे। इनमें 4,65,632 पुरुष उम्मीदवार और 68,420 महिला उम्मीदवार शामिल थे। लिखित परीक्षा पास करने के बाद, उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए पात्र होंगे। अभ्यर्थियों को टेस्ट क्लियर करने के लिए दौड़ में पार्टिसिपेट करना होगा। लद्दाख रीजन के अतिरिक्‍त पुरुष उम्‍मीदवारों को 5 किमी की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी और महिला उम्‍मीदवारों को 1.6 किमी की दौड़ साढ़े आठ मिनट में पूरी करनी होगी। लद्दाख रीजन के पुरुष उम्‍मीदवारों को 1 मील की दौड़ साढे़ 6 मिनट में और महिला उम्‍मीदवारों को 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी होगी। अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवार, जिनके स्‍कोर 33% से कम हैं और अनारक्षित (यूआर) और भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) 35% से कम अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को शारिरिक परीक्षा के लिए क्‍वालिफाई नहीं माना गया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App