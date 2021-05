SSC GD Constable Exam 2021: एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख आयोग द्वारा अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई है। आयोग द्वारा स्थिति का आकलन करने के बाद नोटिफिकेशन की नई तारीख की घोषणा की जाएगी। स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत 2 अगस्त 2021 से 25 अगस्त 2021 तक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF), सेंट्रल पुलिस रिज़र्व फोर्स ( CRPF), इंडो तिब्बेतन बॉर्डर पुलिस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB), असम राइफल्स में राइफलमैन (जनरल ड्यूटी), नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA), सेक्रेट्रिएट सिक्योरिटी फोर्स (SSF) और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए ओपन एग्जाम आयोजित करेगा।

अब नोटिफिकेशन की नई तारीख जारी होने के बाद ही ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।

ऐसे कर सकेंगे SSC GD Constable Exam 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन:

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in पर जाएं और फिर ‘अप्लाई’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 2: इसके बाद कॉन्स्टेबल कैटेगरी के तहत ‘Constable (GD) in CAPFs, NIA, SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। अब नए यूज़र के रूप में लॉगिन करें।

स्टेप 4: अब आप सारी आवश्यक जानकारी भरें।

स्टेप 5: परीक्षा से जुड़े अतिरिक्त जानकारी भी भरें।

स्टेप 6: सभी जानकारी भरने के बाद अपनी फोटो और साइन की स्कैन कॉपी अपलोड करें।

स्टेप 7: इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 8: अब सबमिट पर क्लिक करें और आवेदन का प्रिंट आउट निकाल लें।