SSC GD Constable Final Answer Key 2021: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने SSC GD Constable Exam 2021 में भाग लिया था, वह अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in के माध्यम से 26 अप्रैल 2022 तक आंसर की डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं।

25 मार्च को जारी हुआ रिजल्ट

आयोग द्वारा कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2021 तक आयोजित की गई थी। वहीं, कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम 25 मार्च 2022 को जारी किया था। रिजल्ट के अनुसार, इस परीक्षा में 31657 महिला और 253544 पुरुष उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download SSC GD Constable Answer Key 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘ Uploading of Final Answer Key(s) alongwith Question Paper(s) of Computer Based Examination (Paper-I) of Constable (GD) in CAPFs, NIA, SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2021’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक पीडीएफ खुल जाएगा। इस पीडीएफ में नीचे दिए गए ‘Final Answer Keys: Constable (GD) in CAPFs, NIA, SSF and Rifleman in Assam Rifles Examination (Paper-I), 2021’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां रोल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें।

स्टेप 5: अब उम्मीदवार कांस्टेबल जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा 2021 का फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

25271 पदों पर भर्ती

इन लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को आयोग द्वारा आयोजित फिजिकल टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), सचिवालय सुरक्षा बल (SSF) और असम राइफल्स में कुल 25271 पदों पर भर्ती की जाएगी।