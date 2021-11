SSC GD Constable Admit Card 2021: एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

SSC GD Constable Admit Card 2021: परीक्षा 90 मिनट की अवधि के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों की कुल संख्या 100 है।

SSC GD Constable Admit Card 2021: कर्मचारी चयन आयोग या एसएससी जीडी कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2021 आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एनआईए, एसएसएफ और असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) में जीडी कांस्टेबल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार ssc.nic.in और sc-cr.org पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC GD कांस्टेबल परीक्षा 16 नवंबर, 2021 से शुरू होगी। परीक्षा उचित COVID-19 दिशानिर्देशों के पालन के साथ आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एसएससी की वेबसाइट के अलावा, एडमिट कार्ड उनके द्वारा केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल की आधिकारिक वेबसाइट- crpf.gov.in से एक्सेस किया जा सकता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जरूरी तारीख और स्टेप यहां चेक कर सकते हैं।

परीक्षा 90 मिनट की अवधि के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों की कुल संख्या 100 है। इसके अलावा, परीक्षा 100 नंबर के लिए आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान, तर्क, गणित, हिंदी / अंग्रेजी और अन्य से प्रश्न पूछे जाएंगे।

How to download SSC GD Constable Admit Card 2021

सेंट्रल रीजन के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sc-cr.org पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Status Of Application For Constables (GD) in Central Armed Police Forces (CAPFs), NIA, SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2021.” का लिंक मिलेगा, उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। अब यहां आपको मांगी गईं जरूरी डिटेल्स डालकर लॉगिन करना होगा।

लॉगिन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आपके सामने स्क्रीन पर होगा। अब आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं।