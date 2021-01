SSC Delhi Police Constable answer key 2020: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष और महिला के पद के लिए हुई ऑनलाइन परीक्षा के लिए आंसर की जारी कर दी है। वे उम्मीदवार जो 27 नवंबर से 16 दिसंबर तक SSC Delhi Police Exam 2020 में भाग लिया था वे ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

वे उम्मीदवारों को जो आंसर की में आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं वे SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in के माध्यम से कर सकते हैं। उम्मीदवारों को प्रति सवाल 100 रुपए का भुगतान करना होगा। उम्मीदवार 31 दिसंबर 2020 से प्रातः 06.00 बजे से 07 जनवरी तक प्रातः 06.00 बजे तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

SSC Delhi Police Constable answer key 2020: ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होम पेज पर मौजूद लिंक “Constable (Executive) Male and Female in Delhi Police Examination-2020: Uploading of candidates’ Response Sheet(s) along with tentative Answer Keys’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने आंसर की पीडिएफ होगी। इसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपत्ती दर्ज करने का लिंक भी वहीं मौजूद होगा।

स्टेप 4: आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवार Link for candidate’s response sheet, tentative answer keys and submission पर क्लिक करें।

स्टेप 5: एग्जाम का चयन करें

स्टेप 6: सबमिट’ बटन पर क्लिक करें

स्टेप 7: मांगी गई जानकारी को दर्ज करें

SSC Result Notification के अनुसार, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट 15 मार्च 2021 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उन्हें कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन आदि के लिए बुलाया जाएगा।

