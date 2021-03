SSC Delhi Police constable exam 2020 result: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 15 मार्च को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जारी किए गए रिजल्ट के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या 67,740 है। सफल होने वाले उम्मीदवारों में पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 41,196, महिला उम्मीदवारों की संख्या 23,076, पुरुष पूर्व सैनिक- 1767, पूर्व सैनिक (कमांडो) – 1,701 हैं। SSC Delhi Police constable exam में भाग लेने वाले उम्मीदवार अपना रिजल्ट SSC की ऑफिशियल वेबसाइट- ssc.nic.in, delhipolice.nic.in के माध्यम से देख सकते हैं।

SSC Delhi Delhi Police constable exam result 2020: इन स्टेप्स से देखें रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in या दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट delhipolice.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट पर मौजूद लिंक ‘Constable (Executive) Male and Female in Delhi Police Examination, 2020– Declaration of result of Computer Based Examination for short-listing of candidates to appear in Physical Endurance and Measurement Test (PE&MT)’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: उम्मीदवार के सामने चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी।

स्टेप 4: उम्मीदवार इसमें रोल नंबर देख सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

एसएससी ने अपनी नोटिफिकेशन जारी करते बताया है कि अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार अब फिजिकल एंड्योरेंस और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाएं जाएंगे। जिसके बाद, अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। “पीई और एमटी की अनुसूची को दिल्ली पुलिस द्वारा नियत समय में सूचित किया जाएगा। पीई और एमटी के लिए एडमिट कार्ड जारी करने के बारे में उम्मीदवारों को दिल्ली पुलिस की वेबसाइट delhipolice.nic.in को चेक करते रहने की सलाह दी है।

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर से 16 दिसंबर तक आयोजित की गई थी।