SSC CHSL Tier II Result 2022: कर्मचारी चयन आयोग ने एससएसी सीएचएसएल 2020 रिजल्ट घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। टियर 2 परीक्षा का आयोजन 9 जनवरी 2022 को किया गया था।

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, टियर I के लिए संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर का परिणाम 27 अक्टूबर 2021 को घोषित किया गया था, जिसे बाद में संशोधित किया गया और 3 जनवरी 2022 को घोषित किया गया। कुल 45480 उम्मीदवारों ने टियर II परीक्षा पास की है।

टियर 2 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को डीईएसटी/टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। डीईएसटी/टाइपिंग टेस्ट का आयोजन 1 जुलाई 2022 को किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं।

SSC CHSL Tier II Result 2022 How to Check: ऐसे चेक करें रिजल्ट

1.सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।

3.अब Combined Graduate Level Examination, 2020 (TIER-II): List of Candidates shortlisted for evaluation of Tier-III for the post of AAO (List-1). के लिंक पर क्लिक करें।

4.रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

5.अब रोल नंबर की मदद से रिजल्ट को चेक करें।