SSC CHSL Tier 1 Results 2022: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल (CHSL) टियर-1 परीक्षा 2021 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in के जरिए रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल परीक्षा 2021 (टियर- I) 24 मई 2022 से 10 जून 2022 तक पूरे देश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में हुई थी। टियर में कुल 54104 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी अब टियर 2 की परीक्षा में शामिल होंगे।

जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार अंतिम उत्तर कुंजी 16 अगस्त 2022 से 15 सितंबर 2022 तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। योग्य/अयोग्य अभ्यर्थियों के अंक आयोग की वेबसाइट पर 11 अगस्त 2022 से 30 अगस्त 2022 तक अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपनी पंजीकृत लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपने व्यक्तिगत अंकों की जांच कर सकेंगे।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं। जल्द ही टियर 2 परीक्षा की तिथि आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

How to Check SSC CHSL Tier 1 Results 2022: ऐसे चेक करें रिजल्ट

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जांए।

-होम पेज पर दिए गए Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination (Tier-I), 2021 – Declaration of Result of Tier-I for short-listing candidates to appear in Tier-II (Descriptive Paper) पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

-अब रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी।

-अपने रोल नंबर की मदद से रिजल्ट चेक करें।

-अंत में प्रिंट निकाल लें।