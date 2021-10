SSC CHSL टियर 1 मार्क्स 2020-21 जारी होने की तारीख घोषित, कट ऑफ और आंसर की डिटेल्स भी यहां करें चेक

SSC CHSL Tier 1: आयोग ने 05 नवंबर 2021 से 04 दिसंबर 2021 तक एक महीने की अवधि के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी करने का निर्णय लिया है।

SSC CHSL Tier 1: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने अपनी वेबसाइट पर टियर 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। वे सभी कैंडिडेट्स जो 12 से 19 अप्रैल 2021 तक आयोजित SSC CHSL टियर 1 परीक्षा 2021 और 04 से 12 अगस्त 2021 (12 दिन) तक देश भर के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित मोड में हुई परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अपना रिजल्ट SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

नोटिस के अनुसार, योग्य/अयोग्य उम्मीदवारों के नंबर आयोग की वेबसाइट पर 5 नवंबर 2021 को अपलोड किए जाएंगे। यह सुविधा 05 नवंबर 2021 से 25 नवंबर 2021 तक के लिए उपलब्ध होगी। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड पासवर्ड का उपयोग करके और कैंडिडेट्स डैशबोर्ड पर रिजल्ट / नंबर टैब पर क्लिक करके अपने नंबर चेक कर पाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नए अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करते रहें।

दूसरी ओर, आयोग ने 05 नवंबर 2021 से 04 दिसंबर 2021 तक एक महीने की अवधि के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी करने का निर्णय लिया है। वे सभी कैंडिडेट्स जो टियर 1 परीक्षा में पास हुए हैं, वे टियर 2 में उपस्थित हो सकेंगे, जो 9 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाली है। योग्य उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके सीएचएसएल टियर 1 2021 रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

How to Download SSC CHSL Tier 1 2021 Result

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination (CHSLE), 2020 – Declaration of Result of Tier-I for appearing in Tier-II’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी।

यही पीडीएफ फाइल रिजल्ट है। इसमें उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं जो कि SSC CHSL 1 परीक्षा में पास हुए हैं।

रिजल्ट का नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये ssc.nic.in/SSCFileServer/PortalManagement/UploadedFiles/WriteupCHSL2020_T1__27102021.pdf है