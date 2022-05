SSC CHSL Final Result 2019: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल एग्जामिनेशन का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वह अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

SSC CHSL Result 2019: इतने उम्मीदवार स्किल टेस्ट में सफल

आयोग द्वारा इससे पहले स्किल टेस्ट का रिजल्ट 28 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। जिसके अनुसार 13088 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना था। अब सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

How to download SSC CHSL (10+2) Final Result 2019

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे रिजल्ट के टैब पर जाएं और CHSL पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद ‘Combined Higher Secondary Level (10+2) Examination, 2019 (Final Result): List of candidates in Roll No. order recommended for appointment for the posts of LDC/JSA/JPA and PA/SA’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपके सामने एक पीडीएफ खुल जाएगा। आप इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

SSC CHSL Result Out: 4684 पदों पर भर्ती

इस प्रक्रिया के माध्यम से लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट और जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट सहित कुल 4684 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, सामान्य वर्ग के 2296 पद, अनुसूचित जाति वर्ग के 631 पद, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 306 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 982 पद और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के 469 पद शामिल हैं।