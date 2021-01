SSC CHSL 2019 Tier-1 Result, Tier-2 Exam: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने शुक्रवार, 15 जनवरी को संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (Combined Higher Secondary Level या CHSL) की टियर 1 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर सीएचएसएल टीयर-1 2019 परिणाम देख सकते हैं। टीयर-1 में क्वालीफाई होने वाले उम्मीदवारों को अब टीयर-2 देना होगा। SSC CHSL Tier 2 के लिए सिलेक्ट होने वाले 44,856 उम्मीदवारों की लिस्ट वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई है। अपने नंबर चेक करने के लिए आवेदन संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करके लॉग-इन करना होगा।

दरअसल, आयोग ने कोरोनोवायरस महामारी (COVID-19) के बीच, 17 और 19 मार्च को CHSL टियर 1 परीक्षा आयोजित की थी। यह फिर से उन उम्मीदवारों के लिए 12, 16, 19, 21 और 26 अक्टूबर को आयोजित किया गया था, जो मार्च की परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके थे। इसकी उत्तर कुंजी 6 नवंबर को जारी की गई थी। एसएससी ने हाल ही में एसएससी सीएचएसएल 2019 टियर 1 परीक्षा की अस्थायी परिणाम तिथि 15 जनवरी 2021 को जारी किए जाने की संभावना जताई थी।

SSC CHSL 2019 Tier 1 Exam Result: जानिए कैसे करें चेक

चरण 1: एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, SSC CHSL परिणाम लिंक ‘Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination, 2019, Declaration of result of Tier-I for appearing in Tier-II (Descriptive Paper) pdficon (148.08 KB)’ पर क्लिक करें

चरण 3: स्क्रीन पर एक पीडीएफ खुल जाएगा।

चरण 4: मेरिट सूची में अपना रोल नंबर देखें।

बता दें कि, टीयर -1 एग्जाम में पास होने वाले उम्मीदवारों को टियर -2 परीक्षा में उपस्थित होना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएससी द्वारा 14 फरवरी, 2021 को दूसरी स्तरीय परीक्षा आयोजित करने की संभावना है। इस भर्ती अभियान में इस बार, CHSL में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 4893 रिक्तियों को रखा गया था। इनमें CHSL 2019 में लोअर डिवीजन क्लर्क / जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट / जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट के 3569, पोस्टल / शॉर्टिंग असिस्टेंट के 3598 और डेटा एंट्री ऑपरेटर के 26 पदों की घोषणा की गई है।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो