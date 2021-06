कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तर, एसएससी सीजीएल परीक्षा 2019 टियर III परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार जो परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर लिस्ट देख सकते हैं। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, कर्मचारी चयन आयोग ने 22 नवंबर, 2020 को सीजीएलई 2019 के टीयर- III (डिस्क्रिप्टिव एग्जाम) का आयोजन किया। टियर- III के मूल्यांकन के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए टियर- II का रिजल्ट (डिस्क्रिप्टिव पेपर) ), आयोग द्वारा 19 फरवरी, 2021 को घोषित किया गया था।

टियर- II के रिजल्ट के आधार पर, कुल 43,896 उम्मीदवारों को उनके टियर- III पेपर के मूल्यांकन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। टियर- I, टियर- II और टियर- III परीक्षाओं में योग्य उम्मीदवारों के कुल प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन / कौशल परीक्षा यानी कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा (CPT) और डेटा एंट्री स्किल टेस्ट (DEST) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

How to check SSC CGL Tier 3 Result 2021

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

होम पेज पर, ‘रिजल्ट’ सेक्शन पर जाएं।

यहां, ”click here’ given under ‘Result’ column against ‘COMBINED GRADUATE LEVEL (CGL) EXAMINATION, 2019 (TIER-III) – LIST OF CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER QUALIFIED FOR DEST & DOCUMENT VERIFICATION – (LIST-1 to 4)’ पर क्लिक करें।

एसएससी सीजीएल टियर 3 रिजल्ट पीडीएफ खुल जाएगी।

चयनित उम्मीदवार अपना रोल नंबर और नाम चेक करें।

पीडीएफ को डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखें।

एसएससी सीजीएल टियर 3 की मेरिट लिस्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक

https://ssc.nic.in/SSCFileServer/PortalManagement/UploadedFiles/LIST-1_29062021.pdf ये है।