SSC CGL Tier 2 Result 2021: कर्मचारी चयन आयोग, (SSC) ने कॉमन ग्रेजुएट लेवल टीयर II एग्जाम के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। वे उम्मीदवार जिन्होंने SSC CGL Tier II 2019 की परीक्षा में भाग लिया था, वे SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। टियर III या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए 43,896 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद के लिए टियर II में कुल 2418 उम्मीदवारों ने क्वालीफाई किया है। साथ ही, जूनियर स्टैस्टिकल ऑफिसर और स्टैस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए 1887 उम्मीदवारों को चुना गया है। अन्य शेष पदों के लिए 43531 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

SSC CGL Tier 2 Result 2021: ऐसे देख सकते हैं रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार SSC की ऑफिशियल वेबसाइट – ssc.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर मौजूद ‘रिजल्ट’ टैब पर क्लिक करें

स्टेप 3: वहां मौजूद लिंक Combined Graduate Level Examination (CGLE), 2019 – Declaration of result of Tier-II examination to shortlist candidates for evaluation of Tier-III (Descriptive Paper) पर क्लिक करें।

स्टेप 4: SSC CGL Tier 2 PDF को डाउनलोड करें

एसएससी 28 फरवरी, 2021 को आयोग की वेबसाइट पर एसएससी सीजीएल टियर II परीक्षा के लिए फाइनल आंसर की जारी करेगा। आंसर की एक महीने की अवधि के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / संगठनों में विभिन्न ग्रुप “B” और ग्रुप “C” पदों के लिए एसएससी सीजीएल 2019-20 भर्ती के तहत कुल 9488 उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी।