SSC CGL Application Status 2021: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC), केंद्रीय क्षेत्र (CR), पूर्वी क्षेत्र (ER) और दक्षिण क्षेत्र (SR) ने SSC CGL Exam 2021 के लिए आवेदन का स्टेटस चेक करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने SSC CGL Recruitment 2021 के लिए आवेदन किया था, वह अब आयोग की रीजनल वेबसाइट ssc-cr.org या sscer.org या sscsr.gov.in पर चेक कर सकते हैं कि उनका आवेदन स्वीकार किया गया है या नहीं।

आयोग द्वारा कंबाइंड ग्रैजुएट लेवल टियर 1 परीक्षा 11 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2022 तक देशभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं।

How to check SSC Combined Graduate Level Application Status 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आयोग की रीजनल वेबसाइट ssc-cr.org या sscer.org या sscsr.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे ‘Status of Application for Combined Graduate Level (Tier I) Exam. 2021 to be held from 11/04/2022 to 21/04/2022’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां नीचे दिए गए ‘Proceed Now’ के टैब पर क्लिक कर दें।

स्टेप 4: इसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी, जन्मतिथि, माता – पिता का नाम सहित अन्य आवश्यक जानकारी भरें और सर्च बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: अब आप SSC CGL Application Status चेक कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न मंत्रालय और विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन चार चरणों की परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। SSC CGL Tier 1 Exam में उम्मीदवारों से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन से कुल 200 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों को हल करने के लिए उम्मीदवारों का 1 घंटे का समय दिया जाएगा और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.5 अंको की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।