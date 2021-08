SSC CGL Admit Card: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने कर्नाटक और केरल रीजन के लिए कंबाइंड ग्रैजुएट लेवल परीक्षा (CGL) – 2020 टियर 1 का एडमिट कार्ड अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने SSC CGL Exam 2020 के लिए आवेदन किया था, वह अब आधिकारिक वेबसाइट ssckkr.kar.nic.in के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें कि आयोग द्वारा कर्नाटक केरल रीजन के लिए CGL Exam 2020 (Tier 1) 14 अगस्त से 24 अगस्त 2021 तक विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download SSC CGL Admit Card

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार SSC Karnataka Kerala की आधिकारिक वेबसाइट ssckkr.kar.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे “Combined Graduate Level Exam, 2020- Click here to know the Venue city, date of exam and time for CGLE 2020 Tier-1 scheduled from 13.08.2021 to 24.08.2021” के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: यहां आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि भरें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: अब स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6: आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, प्रवेश बंद होने के समय के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के अलावा ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी कार्ड भी ले जाना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।