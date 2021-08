SSC CGL Admit Card 2021: अन्य उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड भी जल्द ही स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

SSC CGL Admit Card 2021: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने ग्रुप बी और सी कैटेगरी में कंबाइंड ग्रैजुएट लेवल (CGL) परीक्षा 2019 के माध्यम से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है, वह 6 सितंबर से 29 सितंबर 2021 तक आयोजित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल हो सकते हैं।

अभी तक आयोग द्वारा केवल मध्य प्रदेश रीजन के लिए SSC CGL DV Admit Card 2019 अपलोड किया गया है। अन्य उम्मीदवारों का भी एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download SSC CGL DV Admit Card 2019

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आयोग के मध्य प्रदेश रीजन की आधिकारिक वेबसाइट sscmpr.org पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे “Download Call Letter for Combined Graduate Level Examination 2019 – Document Verification Regarding. To be held from 06/09/2021 to 29/09/2021” के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास दो विकल्प होगा।

स्टेप 4: आप अपने रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि भरें और सर्च बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा आप अपना नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि के माध्यम से भी एडमिट कार्ड सर्च कर सकते हैं।

स्टेप 5: इसके बाद स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6: आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

बता दें कि भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित होना अनिवार्य है। जो उम्मीदवार इसके लिए नहीं उपस्थित होंगे, आयोग द्वारा उनका चयन नहीं किया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए उम्मीदवार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।