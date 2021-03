कर्मचारी चयन आयोग द्वारा SSC CGL 2019 टियर 2 की फाइनल आंसर की जारी की गई है। जो लोग SSC CGL 2019 टियर 2 परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक साइट ssc.nic.in से फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। SSC CGL 2019 टियर 2 फाइनल आंसर की डाउनलोड करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2021 है। कर्मचारी चयन आयोग या एसएससी ने 19 फरवरी, 2021 को संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (टियर -2), 2019 का रिजल्ट जारी किया था और एसएससी सीजीएल 2019 टियर 2 की फाइनल आंसर की 28 फरवरी, 2021 को एसएससी की वेबसाइट पर 4 बजे अपलोड कर दी गई।

SSC CGL 2019 टियर 2 फाइनल आंसर की 28 फरवरी से 20 मार्च, 2021 तक डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध रहेगी। आवेदकों को SSC CGL 2019 टियर 2 फाइनल आंसर की के लिए जारी आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से जाना होगा। एसएससी सीजीएल 2019 टियर 2 फाइनल आंसर की के साथ संबंधित प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करने के लिए आवेदकों को नीचे दिए गए चरणों से गुजरना होगा। उम्मीदवारों एसएससी सीजीएल 2019 टियर 2 फाइनल आंसर की पर अधिक अपडेट के लिए को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

SSC CGL 2019 Tier 2 Final Answer Key: How to download

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर आ रहे ‘Latest News’ के सेक्शन में जाएं।

वहां आपको “Combined Graduate Level Examination (Tier-II) 2019: Uploading of Final Answer Keys along with Question Paper(s)” का लिंक मिलेगा। उसपर क्लिक करें।

अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। नए पेज पर आपको मांगी गईं जरूरी डिटेल्स जैसे रोल नंबर, पासवर्ड आदि भरने होंगे।

डिटेल्स भरने के बाद सबमिट कर दें।

सबमिट करते ही SSC CGL 2019 Tier 2 Final Answer Key आपके सामने डिस्प्ले पर होगी।

आंसर की डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक https://ssc.digialm.com/EForms/configuredHtml/2207/63632/login.html ये हैष