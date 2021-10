SSC Answer Key 2021: आयोग ने जारी की सीपीओ एसआई पेपर 2 की फाइनल आंसर की, इन स्टेप्स से करें चेक

SSC Answer Key 2021: यह लिंक 20 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 20 नवंबर 2021 तक शाम 6 बजे तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

SSC Answer Key 2021: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ और सीआईएसएफ परीक्षा 2019 के सब इंस्पेक्टर के पेपर 2 के प्रश्न पत्र की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार SSC CPO SI Final Answer Key कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यह लिंक 20 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 20 नवंबर 2021 तक शाम 6 बजे तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

SSC CPO SI Paper 2 Final Answer Key 2021: ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट के होमपेज पर दिए गये लिंक ‘Uploading of Final Answer Key(s) along with Question Paper(s) – Sub-Inspector in Delhi Police, CAPFs and Assistant Sub-Inspectors in CISF Examination (Paper-II), 2019’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: उम्मीदवारों के सामने एक पीडीएफ होगी उसमें दिए गये लिंक ‘Final Answer Keys: Sub-Inspectors in Delhi Police, CAPFs and Assistant SubInspectors in CISF Examination (Paper-II), 2019- Click Here’ पर क्लिक करें।

स्टेप 4: उम्मीदवारों के सामने एक नया पेज खुल जाएगा। उम्मीदवार मांगी गई जानकारी जैसे रोल नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करें।

स्टेप 5: उम्मीदवारों के सामने SSC SI Paper 2 Final Answer Key होगी।

नीट 2021 का रिजल्ट ऐसे करें चेक, स्कोर कार्ड में मिलेंगी ये डिटेल्स

SSC CPO पेपर 2 में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया जाता है।

वहीं कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS), पेपर 1 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2020 जारी कर दिया है। मध्य क्षेत्र के उम्मीदवार जिनकी परीक्षा 22 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2021 तक होने वाली है, वे अपना एडमिट sscer.org से कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की इस परीक्षा का शेड्यूल जारी, इन कैंडिडेट्स के लिए है जरूरी

उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, नाम और जन्म तिथि जैसे क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। SSC ने सभी क्षेत्रों को COVID 19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। उम्मीदवारों को एसएससी एमटीएस एडमिट कार्ड 2020 पर दिए गए सभी निर्देशों को पढ़ना चाहिए।