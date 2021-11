SSC Answer Key 2020: एसएससी ने जारी की इस परीक्षा की आंसर की, ऐसे करें डाउनलोड

SSC Answer Key 2020: एसएससी द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवार 28 नवंबर, 2021 तक आपत्ति, यदि कोई हो, उठा सकेंगे।

SSC Answer Key 2020: कर्मचारी चयन आयोग या एसएससी आंसर की 2020 अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2020 के लिए आंसर की जारी की गई है। उम्मीदवार अधिक जानकारी ssc.nic.in पर प्राप्त कर सकते हैं। SSC ने 11 नवंबर, 12, 15, 2021 को आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए अनंतिम आंसर की जारी की है। परीक्षा पूरे भारत में आयोजित की गई थी। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि अनंतिम उत्तर कुंजी के साथ, एसएससी ने उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया पत्रक भी जारी किया है। उम्मीदवार जरूरी तारीख उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के स्टेप यहां देखे जा सकते हैं।

एसएससी द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवार 28 नवंबर, 2021 तक आपत्ति, यदि कोई हो, उठा सकेंगे। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें प्रत्येक सवाल या उत्तर के लिए 100 रुपये का भुगतान करना होगा। आयोग द्वारा 28 नवंबर के बाद उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही फाइलन आंसर की जारी की जाएगी।

SSC Answer Key 2020: Steps to download

आंसर की डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Uploading of Tentative Answer Key(s) of Computer Based Examination of Stenographer Grade ‘C’ and ‘D’ Examination 2020” का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

अब आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। इसमें एक लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। यहां मांगी गईं जरूरी डिटेल्स डालकर सबमिट करना है।

अब आपकी आंसर की आपके सामने होगी। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं।