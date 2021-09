SSC Admit Card: एसएससी ने जारी किए इन कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

SSC Admit Card: उम्मीदवारों को 2 नए पासपोर्ट साइज के फोटो और एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना होगा, जिसमें जन्म तिथि समान हो जो प्रवेश पत्र पर छपी हो।

SSC JE Admit Card: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने मध्य प्रदेश और पश्चिमी क्षेत्र के पोर्टल पर जूनियर इंजीनियर पेपर II परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। जो उम्मीदवार इसके लिए उपस्थित हो रहे हैं, वे अपना एसएससी जेई एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड करने के लिए क्षेत्रीय पोर्टल पर जा सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग 26 सितंबर को विभिन्न केंद्रों पर जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट) परीक्षा, 2020 (पेपर- II) आयोजित करेगा। उम्मीदवार अपना एसएससी जेई एडमिट कार्ड या तो आधिकारिक वेबसाइट से या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, एंट्री बंद होने के समय के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को 2 नए पासपोर्ट साइज के फोटो और एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना होगा, जिसमें जन्म तिथि समान हो जो प्रवेश पत्र पर छपी हो। यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं है तो उम्मीदवार को अपनी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मूल रूप में एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी लाना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जन्म तिथि में किसी भी तरह की गड़बड़ी के मामले में, उम्मीदवार को परीक्षा के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

How to Download SSC JE 2021 Admit Card 2021

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइटsscmpr.org पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर फ्लैश हो रहे, ‘STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR JUNIOR ENGINEER (CIVIL, MECHANICAL,ELECTRICAL, QUANTITY SURVEYING & CONTRACT) EXAMINATION, 2020 (PAPER-II) TO BE HELD ON 26/09/2021’ लिंक पर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा, यहां अपना रजिस्ट्रेश नंबर या रोल नंबर और जन्म तिथि डालनी हैं।

डिटेल्स डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।

सबमिट करते ही आपके सामने स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा।

इसे डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रखें।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक येhttps://www.sscmpr.org/index.php?Page=je_civil_elect_mech_2020_paper_2_1101 है।

