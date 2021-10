SSC Admit Card 2021: दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ और सीआईएसएफ एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी, 18 अक्टूबर से आयोजित होगी परीक्षा

SSC Admit Card 2021: आयोग ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 18 से 30 अक्टूबर 2021 तक मेडिकल एग्जाम आयोजित करने का निर्णय लिया है।

SSC CPO SI DME Admit Card 2021: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ और सीआईएसएफ परीक्षा 2019 में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। मेडिकल एग्जाम के लिए योग्य उम्मीदवार अपने कॉल लेटर कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की रीजनल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

आयोग ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 18 से 30 अक्टूबर 2021 तक मेडिकल एग्जाम आयोजित करने का निर्णय लिया है। उम्मीदवार लॉगिन पेज पर अपने रोल नंबर, नाम और पंजीकरण संख्या का उपयोग करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC CPO SI DME Admit Card 2021: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ऑफिशियल वेबासइट ssc.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये लिंक ‘STATUS / DOWNLOAD CALL LETTER FOR SUB-INSPECTORS IN DELHI POLICE, CAPFs & ASSISTANT SUB-INSPECTORS IN CISF EXAM-2019 – CONDUCT OF DETAILED MEDICAL EXAMINATION (DME) TO BE HELD FROM 18/10/2021 TO 30/10/2021’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज उम्मीदवारों के सामने खुलेगा।

स्टेप 4: अब, आपके पास अपने कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए तीन विकल्प हैं। यानी पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि, रोल नंबर और जन्मतिथि, नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि के अनुसार।

स्टेप 5: क्रेडेंशियल सबमिट करने के बाद, स्क्रीन पर एडमिट कार्ड प्रदर्शित होगा।

स्टेप 6: उम्मीदवार SSC CPO SI DME Admit Card 2021 डाउनलोड कर सकते हैं और इसे भविष्य के संदर्भ के प्रिंट आउट ले लें।

अब तक, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, एमपी उप क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, केकेआर क्षेत्र, एनडब्ल्यूआर क्षेत्र और मध्य क्षेत्र के लिए प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए हैं। बाकी क्षेत्रों के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि परीक्षा में बैठते समय, उनके पास एक मूल फोटो पहचान पत्र होना चाहिए जिसमें जन्म तिथि वही हो जो प्रवेश प्रमाण पत्र में हो।