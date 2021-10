SSC Admit Card 2021: आयोग ने जारी किया भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड के साथ यह नोटिस, इन उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी

SSC Admit Card 2021: सभी उम्मीदवार आयोग की रीजनल वेबसाइट के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC Admit Card 2021: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने लोअर डिवीजनल क्लर्क (LDC), जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA), पोस्टल असिस्टेंट / सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर भर्ती के लिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2019 के स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। सभी उम्मीदवार आयोग की रीजनल वेबसाइट के माध्यम से SSC CHSL Skill Test Admit Card 2021 डाउनलोड कर सकते हैं।

आयोग द्वारा यह स्किल टेस्ट 3 नवंबर 2021 को आयोजित किया जाएगा। इस स्किल टेस्ट में उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के अलावा ओरिजिनल फोटो आईडेंटिटी कार्ड भी साथ ले जाना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि आईडेंटिटी कार्ड में आपकी जन्मतिथि अवश्य होनी चाहिए। एडमिशन सर्टिफिकेट में दर्ज जन्मतिथि और जन्मतिथि के प्रूफ में लाए गए फोटो पहचान पत्र / प्रमाण पत्र में विसंगति होने पर उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी उम्मीदवार स्किल टेस्ट में शामिल होने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download SSC CHSL Skill Test Admit Card 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग की रीजनल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Download Call Letter for Combined Higher Secondary Level Exam-2019 Skill Test to be held on 03/11/2021’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और जन्मतिथि जैसी सभी आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें ‌

स्टेप 4: अब आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर होगा। आप SSC CHSL Skill Test Admit Card 2021 डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

आयोग ने परीक्षा के संबंध में एक नोटिस भी जारी किया है। नोटिस के अनुसार, अंग्रेजी में लगभग 1750 की डिप्रेशन और हिंदी में 1500 शब्दों का एक मास्टर टेक्स्ट पैसेज दिया जाएगा और उम्मीदवारों को समान संख्या में शब्द टाइप करने होंगे। आयोग ने टाइपिंग टेस्ट का एक डेमो वीडियो भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।