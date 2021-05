SSB Constable Result 2021: सशस्त्र सीमा बल (SSB) हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल लिखित परीक्षा 2021 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वह अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट ssb.nic.in या ssbrectt.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से आवेदक योग्य उम्मीदवारों की सूची भी डाउनलोड कर सकते हैं।

एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल लिखित परीक्षा 3 जनवरी, 2021 को आयोजित की गई थी। हालांकि, भर्ती का नोटिफिकेशन साल 2018 में ही जारी कर दिया गया था। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा पास की है, वह अब स्किल टेस्ट के लिए उपस्थित हो सकते हैं। SSB Head Constable Ministerial Result 2021 को रोल नंबर या नाम के ज़रिए चेक किया जा सकता है।

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के माध्यम से एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिजल्ट 2021 डाउनलोड कर सकते हैं।

SSB Constable Result 2021: ऐसे करें एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिजल्ट 2021 डाउनलोड

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार सशस्त्र सीमा बल की आधिकारिक वेबसाइट ssbrectt.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिए “List of Eligible Candidates to appear in Skill Test for the post of Head Constable (Ministerial)” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिस पर एक पीडीएफ दिया होगा।

स्टेप 4: आप सूची को डाउनलोड करने के लिए सीधे “SSB head Constable Ministerial Result 2021 ” के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

स्टेप 5 : अब आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं।

वह सभी उम्मीदवार जिनका नाम सूची में दिया गया है, वह स्किल टेस्ट में बैठने के लिए योग्य होंगे। एसएसबी बोर्ड ने अभी तक स्किल टेस्ट की तारीखों की घोषणा नहीं की है। उम्मीदवार एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिजल्ट 2021 और अन्य विवरणों के बारे में अधिक अपडेट के लिए सशस्त्र सीमा बल की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र रखें।