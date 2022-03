SSB Admit Card 2022: सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आयोजित किए जाने वाले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने SSB Constable Driver Recruitment 2022 के लिए आवेदन किया था, वह अब आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

कांस्टेबल ड्राइवर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 18 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। इस टेस्ट में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, फिर डॉक्यूमेंटेशन, स्किल टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। कांस्टेबल ड्राइवर पदों पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 के तहत 21700 रुपए से 69100 रुपए महीने तक का वेतन दिया जाएगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download SSB Constable Driver PST and PET Admit Card 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार सशस्त्र सीमा बल की आधिकारिक वेबसाइट ssbrectt.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Click here to download admit card for PET and PST for the post of CT(Driver) WEF. 04.04.2022’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सहित अन्य आवश्यक जानकारी भरें।

स्टेप 4: अब उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

सशस्त्र सीमा बल द्वारा अगस्त 2020 में कॉन्स्टेबल के 1522 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जिसमें से कॉन्स्टेबल ड्राइवर के 574 पद हैं। लैबोरेट्री असिस्टेंट, टेलर, कारपेंटर, सफाई वाला, कुक, गार्डनर, पेंटर, और वॉशरमैन सहित अन्य पदों के लिए जल्द ही परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।