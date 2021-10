SSB Admit Card 2021: हेड कांस्टेबल भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी, इन स्टेप्स से कर सकते हैं डाउनलोड

SSB Admit Card 2021: इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल 4 के तहत 25500 रुपए से 81100 रुपए महीने तक का वेतन दिया जाएगा।

SSB Admit Card 2021: सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल) पदों पर भर्ती के लिए आयोजित डॉक्यूमेंटेशन और डीटेल्ड एंड रिव्यू मेडिकल एग्जाम (DMR / RME) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। सभी योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssbrectt.gov.in के माध्यम से SSB Head Constable Admit Card 2021 चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

हेड कॉन्स्टेबल पदों के लिए यह भर्ती परीक्षा 9 नवंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ फोटो आईडेंटिटी कार्ड भी ले जाना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले रिपोर्ट करें। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download SSB Head Constable Ministerial Admit Card 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार सशस्त्र सीमा बल की आधिकारिक वेबसाइट ssbrectt.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Click here to download Admit Card for Documentation and DME/RME for the post of Head Constable (Ministerial)’के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरें और लॉगइन बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 4: अब स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा।

स्टेप 5: उम्मीदवार SSB Head Constable Ministerial Admit Card 2021 डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रक्रिया के माध्यम से हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टीरियल के कुल 115 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें जनरल के लिए 47 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पद, ओबीसी के लिए 26 पद, एससी के लिए 21 पद और एसटी के लिए 10 पद शामिल हैं। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल 4 के तहत 25500 रुपए से 81100 रुपए महीने तक का वेतन दिया जाएगा। वेतन के अलावा चयनित उम्मीदवारों को अतिरिक्त भत्ता भी मिलेगा। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।