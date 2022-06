SLPRB Assam Commando Result 2022: स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (SLPRB) ने असम कमांडो बटालियन के तहत कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में भाग लिया था, वह अब अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in के माध्यम से चेक कर सकते हैं।

SLPRB Constable Admit Card 2022: फिजिकल टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी

बोर्ड द्वारा आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। इस टेस्ट में शामिल होने के लिए सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download SLPRB Assam Constable PET and PST Admit Card 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Admit Card Download Portal Link’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: फिर ‘ADMIT CARD FOR PST/PET for RECRUITMENT OF 2450 POSTS OF CONSTABLE AB (MALE & TRANSGENDER – 2220 , FEMALE – 180 & NURSING – 50) FOR NEWLY CREATED ASSAM COMMANDO BATTALIONS’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां एप्लीकेशन नंबर सहित सभी आवश्यक जानकारी भरें।

स्टेप 5: अब आप ‘Assam Police Constable Physical Test Admit Card’ डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

Assam Constable Recruitment 2022: इतने पदों पर भर्ती

इस प्रक्रिया के माध्यम से असम कमांडो बटालियन में कांस्टेबल के 2450 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, पुरुष और ट्रांसजेंडर के लिए 2220 पद, महिला उम्मीदवारों के लिए 180 पद और नर्सिंग के 50 पद शामिल हैं। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 14000 रुपए से 60500 रुपए प्रति महीने का वेतन दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।