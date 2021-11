SI Result 2021 Declared: सब इंस्पेक्टर भर्ती का रिजल्ट जारी, यहां करें चेक

SI Result 2021 Declared: एचएसएससी एसआई पुरुष लिखित परीक्षा 29 सितंबर, 2021 को आयोजित की गई थी। इसके बाद, 3 केंद्रों के लिए पुन: परीक्षा 13 अक्टूबर, 2021 को आयोजित की गई थी।

SI Result 2021 Declared: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सब इंस्पेक्टर या एचएसएससी एसआई पुरुष रिजल्ट अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 400 पदों के लिए रिजल्ट घोषित किया गया है। परीक्षा के लिए उपस्थित हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट-hssc.gov.in पर रिजल्ट कर सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रिजल्ट लिखित परीक्षा, सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अतिरिक्त योग्यता नंबरों के आधार पर बनाया गया है। उम्मीदवार कैटेगरी वाइज और मेरिट वाइज रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट और अन्य डिटेल्स डाउनलोड करने के स्टेप यहां देखे जा सकते हैं।

एचएसएससी एसआई पुरुष लिखित परीक्षा 29 सितंबर, 2021 को आयोजित की गई थी। इसके बाद, 3 केंद्रों के लिए पुन: परीक्षा 13 अक्टूबर, 2021 को आयोजित की गई थी। एचएसएससी ने 25 और 26 अक्टूबर, 2021 को एसआई पुरुष के लिए पीएमटी और स्क्रूटनी आयोजित की थी। एचएसएससी ने 15 जून, 2021 को सब इंस्पेक्टर के पद के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया था। उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र भरने की आखिरी तारीख 9 जुलाई, 2021 थी। इस बीच, एचएसएससी ने आधिकारिक वेबसाइट पर सब इंस्पेक्टर, महिला के लिए परिणाम पहले ही जारी कर दिया है। एसआई फीमेल के 65 पदों के लिए रिजल्ट जारी किया गया है।

Indian Cost Guard Recruitment 2021: इंडियन कोस्ट गार्ड ने एमटीएस, लिफ्ट ऑपरेटर, ड्राइवर समेत इन पदों को भरने के लिए मांगे आवेदन

How to download HSSC SI Male Result 2021

रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Final Result for the post of Sub-Inspector (Male)-Cat.No.01.” का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करें।

IAF New Notification 2021: इंडियन एयर फोर्स में निकलीं सरकारी नौकरी, जानिए आप आवेदन करने सकते हैं कि नहीं

क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। यह पीडीएफ फाइल ही रिजल्ट है।

इसमें उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं जिनका सलेक्शन हुआ है। आप इसमें अपना रोल नंबर चेक करके पता लगा सकते हैं कि आपका सलेक्श हुआ है कि नहीं।

रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ये hssc.gov.in/hssccms/uploads/results/25654-final-si-male-sd.pdf है।