पंजाब पुलिस ने सब इंस्पेक्टर के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे। अब एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। पंजाब पुलिस (Punjab Police) की ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर एसआई एडमिट कार्ड 2021 का लिंक एक्टिवेट किया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है। पंजाब पुलिस एसआई एग्जाम 2021 का आयोजन 17 अगस्त को किया जाने वाला है। पंजाब के विभिन्न शहरों में बने परीक्षा केंद्रों पर यह एग्जाम लिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन अभ्यर्थियों को भी करना होगा।

How to Punjab Police SI admit card 2021

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाएं। होम पेज पर बायीं ओर Recruitment टैब पर क्लिक करें।क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा।

यहां Sub-Inspector Recruitment लिंक पर क्लिक करें।

पंजाब सब-इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का पेज खुलेगा। यहां Link for Online Application and Related Information पर क्लिक करें।

क्लिक करते ही नई विंडो खुल जाएगी। यहां दायीं ओर सबसे ऊपर Log-In पर क्लिक करें। अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।

अब आपको आपका एडमिट कार्ड दिखेगा। इसे ओपन करके डाउनलोड कर लें और एक प्रिंट लेकर सुरक्षित रख लें।